Компенсація надається у безготівковій формі за банківськими реквізитами, зазначеними в заяві, за умови відсутності заборгованості за комунальні послуги.

Українці, які тимчасово безкоштовно розмістять внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у своїх оселях, можуть отримувати щомісяця компенсацію в розмірі 450 грн на покриття витрат комунальних послуг.

Про це повідомляє благодійний фонд "Право на захист".

Механізм надання компенсацій

Компенсації за витрати на житло для ВПО регулюються "Порядком компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб", затвердженим урядовою постановою №333 від 19 березня 2022 року.

Виплати здійснюються за умови, що переселенці були розміщені:

З територій, де ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими Росією (цей список можна знайти в переліку).

У будинках чи квартирах, що зруйновані або непридатні для проживання внаслідок бойових дій, інформація про які є у Держреєстрі майна, пошкодженого під час війни.

Компенсація надається у безготівковій формі за банківськими реквізитами, зазначеними в заяві, за умови відсутності заборгованості за комунальні послуги.

Розрахунок компенсації

Сума компенсації визначається залежно від кількості днів, протягом яких житло було надане для проживання переселенців. Це обчислюється з дня розміщення, але не раніше дати взяття на облік ВПО, що здійснюється відповідними органами або через портал "Дія".

Кількість людиноднів розраховується шляхом додавання кількості переселенців, які проживали в житлі протягом кожного дня місяця. Сума компенсації за кожен людинодень становить 14,77 грн, отже, за місяць за одного переселенця можна отримати близько 450 грн.

Ті, хто потребує цієї допомоги, можуть заповнити заявку через спеціальну форму. Фахівці БФ "Право на захист" сконтактують з усіма, кому потрібна підтримка.

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