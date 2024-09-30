Компенсация предоставляется в безналичной форме по банковским реквизитам, указанным в заявлении, при отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Украинцы, которые временно бесплатно разместят внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в своих домах, могут получать ежемесячно компенсацию в размере 450 грн на покрытие расходов коммунальных услуг .

Об этом сообщает благотворительный фонд "Право на защиту".

Механизм предоставления компенсаций

Компенсации за расходы на жилье для ВПЛ регулируются "Порядком компенсации расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц", утвержденным правительственным постановлением №333 от 19 марта 2022 года.

Выплаты производятся при условии, что переселенцы были размещены:

С территорий, где ведутся боевые действия или временно оккупированы Россией (этот список можно найти в перечне).

В домах или квартирах, разрушенных или непригодных для проживания в результате боевых действий, информация о которых имеется в Госреестре имущества, поврежденного во время войны.

Компенсация предоставляется в безналичной форме по банковским реквизитам, указанным в заявлении, при отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Расчет компенсации

Сумма компенсации определяется в зависимости от количества дней, в течение которых жилье было предоставлено для проживания переселенцев. Это вычисляется со дня размещения, но не ранее даты взятия на учет ВПЛ, осуществляемого соответствующими органами или через портал "Действие".

Количество человекодневных рассчитывается путем добавления количества переселенцев, проживавших в жилье в течение каждого дня месяца. Сумма компенсации за каждый человек составляет 14,77 грн, следовательно, за месяц за одного переселенца можно получить около 450 грн.

Те, кто нуждается в этой помощи, могут заполнить заявку через специальную форму . Специалисты БФ "Право на защиту" сконтактируют со всеми, кому нужна поддержка.

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