Пособие по безработице предоставляется тем, кто официально застрахован и признан безработным в соответствии с действующим законодательством.
Об этом сообщает informator.ua .
Как назначается пособие по безработице
Минимальная сумма выплаты от 1500 до 2500 гривен, отмечает адвокат Анна Даниэль.
Важно! К категориям без надлежащих заработков относятся лица от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не получают дохода и готовы к трудоустройству.
Статус безработного предоставляется на основании личного заявления (в том числе и поданного по электронной почте) с момента регистрации в органах государственной власти, занимающихся вопросами занятости и трудовой миграции.
Назначение пособия, его размер, сроки выплаты, а также возможности задержки, уменьшения или прекращения выплаты оформляются приказом руководителя центра занятости, где зарегистрирован безработный и получает социальные услуги, – объясняет адвокат.
Размер дополнительной помощи определяется по трем основным критериям:
- средняя заработная плата;
- продолжительность страхового стажа;
- основания прекращения трудовых отношений
Дополнительно! Фонд общеобязательного социального государственного страхования Украины на случай безработицы отвечает за управление страховыми взносами, осуществление контроля над расходами, выплату пособий и предоставление социальных услуг, а также выполнение других соответствующих функций.
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