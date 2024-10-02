К категориям без надлежащих заработков относятся лица от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не получают дохода и готовы к трудоустройству.

Пособие по безработице предоставляется тем, кто официально застрахован и признан безработным в соответствии с действующим законодательством.

Об этом сообщает informator.ua .

Как назначается пособие по безработице

Минимальная сумма выплаты от 1500 до 2500 гривен, отмечает адвокат Анна Даниэль.

Важно! К категориям без надлежащих заработков относятся лица от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не получают дохода и готовы к трудоустройству.

Статус безработного предоставляется на основании личного заявления (в том числе и поданного по электронной почте) с момента регистрации в органах государственной власти, занимающихся вопросами занятости и трудовой миграции.

Назначение пособия, его размер, сроки выплаты, а также возможности задержки, уменьшения или прекращения выплаты оформляются приказом руководителя центра занятости, где зарегистрирован безработный и получает социальные услуги, – объясняет адвокат.

Размер дополнительной помощи определяется по трем основным критериям:

средняя заработная плата;

продолжительность страхового стажа;

основания прекращения трудовых отношений

Дополнительно! Фонд общеобязательного социального государственного страхования Украины на случай безработицы отвечает за управление страховыми взносами, осуществление контроля над расходами, выплату пособий и предоставление социальных услуг, а также выполнение других соответствующих функций.

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