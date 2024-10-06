В Украине зафиксирован рост средней заработной платы на 20% за текущий год.
Такие данные были обнародованы пресс-службой Министерства экономики в рамках Мониторинга основных экономических событий.
По-прежнему самые высокие доходы имеют программисты, а самые низкие — работники образовательной сферы.
Как распределяются средние зарплаты в Украине?
В отчете Минэкономики со ссылкой на Государственную службу статистики оказалось, что средняя заработная плата (до вычета налогов) во втором квартале составила 20,96 тыс. гривен.
На кадровых порталах назначают среднюю «чистую» зарплату: в резюме – 20,5 тыс. гривен, в вакансиях – 19,67 тыс. гривен. По данным Минэкономики, в первом полугодии самая средняя зарплата штатных работников была в сфере "Информация и телекоммуникации", где заработки достигли 49,83 тыс. гривен.
На втором месте – работники сферы «Финансовая и страховая деятельность», их доходы составляют 39,5 тыс. гривен.
Меньше всего получают работники образования — в среднем 13,86 тыс. гривен.
Ранее Politeka также писала , что безработные украинцы могут получить помощь. К категориям без надлежащих заработков относятся лица от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не получают дохода и готовы к трудоустройству.
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