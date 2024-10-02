У 2025 році мінімальна заробітна плата та мінімум прожиткового мінімуму в Україні залишаються на рівні показників 2024 року.

Такі положення укладені в законопроєкті №12000 про Державний бюджет на 2025 рік.

Згідно з документом, підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму не передбачено. Таким чином, мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб залишається на рівні 3 028 гривень. Проте уряд розгляне можливість коригування цих показників у другій половині 2025 року, якщо економічна ситуація покращиться.

У проекті бюджету також визначено прожитковий мінімум на період з 2025 по 2027 роки. Він залишився на рівні 2024 року та становитиме:

для дітей до 6 років — 2 563 грн

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн

Згідно з Бюджетною декларацією, уряд планує зберегти ці показники незмінними до 2027 року. Розмір мінімальної заробітної плати у 2025 році також впливає на розрахунок мінімальної пенсії за віком.

Раніше Politeka також писала про те, що для того, щоб забезпечити себе пенсією бажаного розміру, важливо подбати про накопичення достатнього стажу - для отримання пенсії в розмірі 10 тисяч гривень потрібна значна заробітна плата.

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