В 2025 году минимальная заработная плата и минимум прожиточного минимума в Украине остаются на уровне показателей 2024 года.

Такие положения заключены в законопроекте №12000 о Государственном бюджете на 2025 год.

Согласно документу, повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума не предусмотрено. Таким образом, минимальная заработная плата составляет 8000 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц остается на уровне 3028 гривен. Однако правительство рассмотрит возможность корректировки этих показателей во второй половине 2025 года, если улучшится экономическая ситуация.

В проекте бюджета также определен прожиточный минимум на период с 2025 по 2027 годы. Он остался на уровне 2024 года и составит:

для детей до 6 лет - 2 563 грн

для детей от 6 до 18 лет - 3 196 грн

для лиц, потерявших трудоспособность - 2 361 грн

Согласно Бюджетной декларации, правительство планирует сохранить эти показатели неизменными до 2027 года. Размер минимальной заработной платы в 2025 году также влияет на расчет минимальной пенсии по возрасту.

Ранее Politeka также писала о том, что для того чтобы обеспечить себя пенсией желаемого размера, важно позаботиться о накоплении достаточного стажа - для получения пенсии в размере 10 тысяч гривен нужна значительная заработная плата.

Последние новости Украины:

Напомним, рост цен в Украине ускорился

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.