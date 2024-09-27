Згідно з графіком, вже наступного року співвідношення мінімальної та середньої зарплати може скласти 32,8%.

За прогнозами уряду, середня зарплата у 2025 році зросте з 21,8 тис. до 24,3 тис. грн - це означає, що українці в середньому отримуватимуть на 10,5% більше в порівнянні з минулим роком.

Про це повідомили українські ЗМІ.

При цьому прогнозується, що інфляція складе близько 9,5%. Таким чином, реальний ріст зарплат (з урахуванням зростання цін) становитиме всього 1%. Причиною такого скромного зростання, яке фактично можна вважати заморожуванням, є рішення не переглядати мінімальну зарплату протягом наступних трьох років.

Мінімальна зарплата в 8 тис. грн уже в цьому році не забезпечує можливість покрити базові потреби в продуктах і послугах. Фактичний прожитковий мінімум, з урахуванням обов'язкових платежів, на кінець літа становив 8089 грн. А наступного року ця сума може зрости щонайменше на 1 тис. грн через інфляцію.

У проєкті бюджету на 2025 рік передбачено, що мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тис. грн, і, відповідно до Бюджетної декларації, не змінюватиметься й у 2026-му та 2027-му роках. Це може призвести до серйозних наслідків, оскільки мінімальна заробітна плата більше не гарантуватиме українцям необхідного рівня доходу, і працівники на повну ставку ризикують опинитися за межею бідності.

Додатковою проблемою є високий рівень тіньової зайнятості в Україні, коли частину зарплат виплачують у конвертах. Підвищення мінімалки могло б сприяти детінізації заробітних плат.

Достатній рівень мінімальної зарплати вважається 60% медіанної, до якого прагнуть у ЄС. Згідно з даними Євростату, у восьми країнах ЄС мінімальна зарплата перевищує 1 тис. євро. В Україні за останні п'ять років мінімалка у найкращому випадку досягала 50% середньої зарплати, як це було в 2021 році.

Згідно з графіком, вже наступного року співвідношення мінімальної та середньої зарплати може скласти 32,8%. Це вказує на наявність потенціалу для значнішого підвищення зарплат в Україні.

Якщо мінімалку залишити на колишньому рівні, вона перестане виконувати свою основну функцію — забезпечення працюючих необхідним мінімальним доходом.

Джерело: OBOZ.UA

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