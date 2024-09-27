Согласно графику, уже в следующем году соотношение минимальной и средней зарплаты может составить 32,8%.

По прогнозам правительства, средняя зарплата в 2025 году вырастет с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн – это означает, что украинцы в среднем будут получать на 10,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщили украинские СМИ.

При этом прогнозируется, что инфляция составит около 9,5%. Таким образом, реальный рост зарплат (с учетом роста цен) составит всего 1%. Причиной такого скромного роста, фактически можно считать замораживанием, является решение не пересматривать минимальную зарплату в течение следующих трех лет.

Минимальная зарплата в 8 тыс. грн. уже в этом году не обеспечивает возможность покрыть базовые потребности в продуктах и ​​услугах. Фактический прожиточный минимум, с учетом обязательных платежей, к концу лета составил 8089 грн. А в следующем году эта сумма может вырасти как минимум на 1 тыс. грн из-за инфляции.

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено, что минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн, и, согласно Бюджетной декларации, не будет меняться и в 2026 и 2027 годах. Это может привести к серьезным последствиям, поскольку минимальная заработная плата не будет гарантировать украинцам необходимого уровня дохода, и работники на полную ставку рискуют оказаться за чертой бедности.

Дополнительной проблемой является высокий уровень теневой занятости в Украине, когда часть зарплат выплачивается в конвертах. Повышение минималки могло бы способствовать детенизации заработных плат.

Достаточный уровень минимальной зарплаты считается 60% медианной, к которой стремятся в ЕС. Согласно данным Евростата, в восьми странах ЕС минимальная зарплата превышает 1 тыс. евро. В Украине за последние пять лет минималка в лучшем случае достигала 50% средней зарплаты, как это было в 2021 году.

Согласно графику, уже в следующем году соотношение минимальной и средней зарплаты может составить 32,8%. Это указывает на наличие потенциала для более значительного повышения зарплат в Украине.

Если оставить минималку на прежнем уровне, она перестанет выполнять свою основную функцию — обеспечение работающих необходимым минимальным доходом.

Источник: OBOZ.UA

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