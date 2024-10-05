Це порушення створює небезпеку на дорогах та перешкоджає роботі громадського транспорту, що може призвести до аварійних ситуацій, тому штрафи необхідні.

Як розповіли у патрульній поліції, ті хто порушують правила інспектори проводять профілактичні бесіди та виписують штрафи.

Смуга для громадського транспорту — це спеціально відведена частина проїжджої частини дороги, призначена виключно для руху автобусів, тролейбусів та трамваїв. Вона зазвичай маркується відповідною дорожньою розміткою та знаками. На смугах для громадського транспорту заборонено:

Рух будь-яких транспортних засобів, крім громадського транспорту.

Зупинку та стоянку автомобілів.

Маневрування (обгін, розворот тощо).

Смуги для громадського транспорту створені для забезпечення безпечного і швидкого руху автобусів, тролейбусів та трамваїв. Блокування цих смуг автомобілями негативно впливає на пунктуальність і ефективність транспортної системи, що є важливим для мобільності населення.

Штраф за порушення правил паркування Згідно з правилами дорожнього руху, забороняється рухатися, зупинятися або паркуватися на смугах для громадського транспорту. За таке порушення водіям загрожує штраф у розмірі 680 гривень.

Щоб уникнути штрафу, водіям рекомендується паркуватися лише в дозволених місцях, користуватися альтернативними видами транспорту або заздалегідь планувати свій маршрут.

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