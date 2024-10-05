Это нарушение создает опасность на дорогах и препятствует работе общественного транспорта, что может привести к аварийным ситуациям, поэтому необходимы штрафы.

Как рассказали в патрульной полиции, нарушающие правила инспекторы проводят профилактические беседы и выписывают штрафы.

Полоса для общественного транспорта — специально отведенная часть проезжей части дороги, предназначенная исключительно для движения автобусов, троллейбусов и трамваев. Она обычно маркируется соответствующей дорожной разметкой и знаками. На полосах общественного транспорта запрещено:

Движение любых транспортных средств, кроме публичного транспорта.

Остановка и стоянка автомобилей.

Маневрирование (обгон, разворот и т.п.).

Полосы для общественного транспорта предназначены для обеспечения безопасного и быстрого движения автобусов, троллейбусов и трамваев. Блокировка этих полос автомобилями негативно влияет на пунктуальность и эффективность транспортной системы, что важно для мобильности населения.

Штраф за нарушение правил парковки Согласно правилам дорожного движения, запрещается двигаться, останавливаться или парковаться на полосах для общественного транспорта. За такое нарушение водителям грозит штраф в размере 680 гривен.

Чтобы избежать штрафа, водителям рекомендуется парковаться только в разрешенных местах, пользоваться альтернативными видами транспорта или планировать заранее свой маршрут.

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