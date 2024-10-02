У спілкуванні з колегами він заперечував свою співпрацю з окупантами.

Колишній співробітник тюремної системи, яка під час окупації Херсонщини працювала на російські війська, після визволення регіону почав працювати в ТЦК на Одещині.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Колишній інспектор "Дар'ївської колонії" залишившись на своїй посаді під час окупації, підтримував загарбників. Після вигнання російських військ він продовжив жити на звільненій території. Пізніше чоловіка мобілізували, і він почав працювати в районному ТЦК Одеської області, де роздавав повістки військовозобов'язаним.

У спілкуванні з колегами він заперечував свою співпрацю з окупантами.

Затримання

Працівники ДБР вивчили документи, що стосуються діяльності колонії під час окупації, опитали свідків і виявили перебіжчика. Йому перед'явили підозру у колабораціонізмі. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про те, що українця оштрафували на 17 тисяч грн, бо він не був на військовому обліку - чоловік через суд намагався скасувати рішення ТЦК.

Причина накладення штрафу полягає в тому, що, досягнувши 25 років у 2007 році, позивач не з’явився до РВК за місцем проживання для взяття на військовий облік та отримання військово-облікового документа.

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