Військовообов’язані громадяни, які стали жертвами неправомірних дій співробітників ТЦК, мають право фіксувати ці дії на відео, записувати розмови на телефон та перевіряти документи.

Про це повідомила юристка Аліна Охтень.

Вона зазначила, що фіксація порушення з боку ТЦК є важливою для притягнення винних до відповідальності.

Як уникнути неправомірних дій з боку ТЦК

Юристка також підкреслила, що варто не тільки фіксувати, а й запобігти неправомірним діям співробітників ТЦК. Для цих громадян можна ввести такі заходи:

Попросити групу оповіщення зафіксувати процес перевірки документів на відео. Якщо їм відмовляють, активувати записи розмови на телефоні та вимагати від перевіряючих представити та показати службові посвідчення. Показувати свої документи лише після перевірки повноважень представників ТЦК.

Раніше Politeka також писала про те, що відстрочки від мобілізації будуть актуальними до 9 листопада, поки не вступить у силу новий указ президента про продовження мобілізації. Наприклад, якщо відстрочка була надана 12 серпня, то вона діятиме до 9 листопада.

Речник ОТЦК та СП Полтавської області повідомляє, що для продовження відстрочки військовозобов'язаним необхідно подати заяву на розгляд комісії.

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