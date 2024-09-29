Военнообязанные граждане, ставшие жертвами неправомерных действий сотрудников ТЦК , имеют право фиксировать эти действия на видео, записывать разговоры на телефон и проверять документы.
Об этом сообщила юрист Алина Ахтень.
Она отметила, что фиксация нарушения со стороны ТЦК важна для привлечения виновных к ответственности.
Как избежать неправомерных действий со стороны ТЦК
Юристка также подчеркнула, что следует не только фиксировать, но и предотвратить неправомерные действия сотрудников ТЦК. Для этих граждан можно ввести следующие меры:
- Попросить группу оповещения зафиксировать процесс проверки документов на видео.
- Если им отказывают, активировать записи разговора по телефону и требовать от проверяющих представить и показать служебные удостоверения.
- Показывать свои документы после проверки полномочий представителей ТЦК.
Ранее Politeka также писала о том, что отсрочки от мобилизации будут актуальны до 9 ноября, пока не вступит в силу новый указ президента о продлении мобилизации. К примеру, если отсрочка была предоставлена 12 августа, то она будет действовать до 9 ноября.
Представитель ОТЦК и СП Полтавской области сообщает, что для продления отсрочки военнообязанным необходимо подать заявление на рассмотрение комиссии.
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