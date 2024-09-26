Хоча максимальний термін відстрочки становить 90 днів, але всі чинні документи будуть дійсними до 9 листопада.

Відстрочки від мобілізації будуть актуальними до 9 листопада, поки не вступить у силу новий указ президента про продовження мобілізації.

Про це повідомив речник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавської області Роман Істомін на брифінгу.

Він сказав, що хоча максимальний термін відстрочки становить 90 днів, але всі чинні документи будуть дійсними до 9 листопада, тому їх слід оновити.

«Наприклад, якщо відстрочка була надана 12 серпня, то вона діятиме до 9 листопада. Після цього вступить в силу новий указ президента, і чоловікам потрібно буде повторно оформити відстрочку, або продовжити її через єдиний державний реєстр», — пояснив Істомін, підкресливши, що чоловікам потрібно буде самостійно займатися цими питаннями.

Як продовжити відстрочку

Речник ОТЦК та СП Полтавської області повідомляє, що для продовження відстрочки військовозобов'язаним необхідно подати заяву на розгляд комісії.

«У разі продовження мобілізації перевірка підстави для відстрочки здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів», — додав він.

Якщо через реєстрацію не вдасться здійснити перевірку, ТЦК та СП повідомляє військовозобов'язаному про необхідність надати відповідні документи.

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