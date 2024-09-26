Хотя максимальный срок отсрочки составляет 90 дней, но все действующие документы будут действительны до 9 ноября.

Отсрочки от мобилизации будут актуальны до 9 ноября, пока не вступит в силу новый указ президента о продолжении мобилизации.

Об этом сообщил представитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Полтавской области Роман Истомин на брифинге.

Он сказал, что хотя максимальный срок отсрочки составляет 90 дней, но все действующие документы будут действительны до 9 ноября, поэтому их следует обновить.

«Например, если отсрочка была предоставлена ​​12 августа, то она будет действовать до 9 ноября. После этого вступит в силу новый указ президента, и мужчинам нужно будет повторно оформить отсрочку или продлить ее через единый государственный реестр», — объяснил Истомин, подчеркнув, что мужчинам нужно будет самостоятельно заниматься этими вопросами.

Как продолжить отсрочку

Представитель ОТЦК и СП Полтавской области сообщает, что для продления отсрочки военнообязанным необходимо подать заявление на рассмотрение комиссии.

"В случае продления мобилизации проверка основания для отсрочки осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов", - добавил он.

Если через регистрацию не удастся провести проверку, ТЦК и СП уведомляют военнообязанных о необходимости предоставить соответствующие документы.

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