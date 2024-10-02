В общении с коллегами он отрицал свое сотрудничество с оккупантами.

Бывший сотрудник тюремной системы, которая во время оккупации Херсона работала на российские войска, после освобождения региона начал работать в ТЦК в Одесской области.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Бывший инспектор "Дарьевской колонии", оставшись на своем посту во время оккупации, поддерживал захватчиков. После изгнания русских войск он продолжил жить на освободившейся территории. Позже мужчину мобилизовали, и он начал работать в районном ТЦК Одесской области, где раздавал повестки военнообязанным.

В общении с коллегами он отрицал свое сотрудничество с оккупантами.

Задержание

Сотрудники ДБР изучили документы, касающиеся деятельности колонии во время оккупации, опросили свидетелей и обнаружили перебежчика. Ему предъявили подозрение в коллаборационизме. Если суд сочтет его виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что украинца оштрафовали на 17 тысяч грн, потому что он не был на военном учете – мужчина через суд пытался отменить решение ТЦК.

Причина наложения штрафа заключается в том, что, достигнув 25 лет в 2007 году, истец не явился в РИК по месту жительства для взятия на военный учет и получения военно-учетного документа.

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