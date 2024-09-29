Причина накладення штрафу полягає в тому, що, досягнувши 25 років у 2007 році, позивач не з’явився до РВК.

Українця оштрафували на 17 тисяч грн, бо він не був на військовому обліку - чоловік через суд намагався скасувати рішення ТЦК.

Про це йдеться в рішенні суду по справі № 127/23363/24.

Як вказано в матеріалах справи, начальник ТЦУ СП виніс постанову №1029 про накладення адміністративного стягнення на позивача у вигляді штрафу 17 тис. грн за адміністративне правопорушення відповідно до ч. 3 ст. 210 КУпАП.

Причина накладення штрафу полягає в тому, що, досягнувши 25 років у 2007 році, позивач не з’явився до РВК за місцем проживання для взяття на військовий облік та отримання військово-облікового документа. Проте на момент 2007 року ст. 210 КУпАП не містила ч. 3, і її диспозиція не передбачала кваліфікуючих ознак, пов’язаних з особливим періодом, а також не було штрафів у розмірі 17 тис. грн.

Суд розглянув справу і вирішив: "визнати протиправною і скасувати постанову начальника ТЦК СП від 02.07.2024 року №1029 про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу 17 тис. грн на громадянина за адміністративне правопорушення згідно з ч. 3 ст. 210 КУпАП, а справу про адміністративне правопорушення закрити".

Рішення суду набирає законної сили після закінчення терміну для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не подали. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги.

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