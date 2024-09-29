Причина наложения штрафа состоит в том, что, достигнув 25 лет в 2007 году, истец не явился в РИК.

Украинца оштрафовали на 17 тысяч грн, потому что он не был на военном учете – мужчина через суд пытался отменить решение ТЦК.

Об этом говорится в решении суда по делу №127/23363/24.

Как указано в материалах дела, начальник ТЦУ СП вынес постановление №1029 о наложении административного взыскания на истца в виде штрафа 17 тыс. грн за административное правонарушение в соответствии с ч. 3 ст. 210 КУоАП.

Причина наложения штрафа состоит в том, что, достигнув 25 лет в 2007 году, истец не явился в РИК по месту жительства для взятия на военный учет и получения военно-учетного документа. Однако к моменту 2007 года ст. 210 КУоАП не содержала ч. 3 и ее диспозиция не предусматривала квалифицирующих признаков, связанных с особым периодом, а также не было штрафов в размере 17 тыс. грн.

Суд рассмотрел дело и решил: "признать противоправным и отменить постановление начальника ТЦК СП от 02.07.2024 года №1029 о наложении административного взыскания в виде штрафа 17 тыс. грн на гражданина за административное правонарушение согласно ч. 3 ст. 210 КУоАП, а дело об административном правонарушении закрыть".

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока для подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционную жалобу не подали. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы.

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