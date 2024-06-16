Протягом шести місяців нараховуватимуть виплати в розмірі 3600 гривень на кожну особу зі сім'ї, які проживають у 14 областях країни.

В Україні деякі сім’ї можуть отримати грошову допомогу. Повідомляється, що її видаватимуть у 14 областях країни. Сума грошової допомоги складатиме 21 600 гривень на одну особу.

Грошова допомога здійснюватиметься протягом пів року благодійною організацією "Карітас-Спес Україна".

Протягом шести місяців нараховуватимуть виплати в розмірі 3600 гривень на кожну особу зі сім'ї, які проживають на території:

Львівської Архідієцезії (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Тернопільська області);

Київсько-Житомирської Дієцезії (Київська, Житомирська, Чернігівська та Черкаська області);

Харківсько-Запорізької Дієцезії (Харківська, Донецька, Луганська, Полтавська, Сумська та Запорізька області).

Заяву на грошову допомогу можуть подати:

багатодітні родини, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, включаючи внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

самотні літні люди, старші за 70 років;

одинокі батьки/матері з дітьми, які потребують фінансової підтримки;

родини з дітьми під опікою;

родини з особами, які мають інвалідність.

Проте, сім'ї, які вже отримували грошову допомогу від "Карітас-Спес" у межах проєкту "Родина родині" у 2022-2023 роках, не мають права на отримання допомоги цього року.

Спочатку заявнику потрібно заповнити спеціальну анкету та завантажити фотографії наступних документів:

довідку ВПО;

документ, що підтверджує статус багатодітної сім’ї;

документ, який підтверджує інвалідність (довідка або посвідчення про інвалідність, а для дітей — довідка від лікаря);

документи, які засвідчують статус одинокого батька/матері;

документи, які підтверджують, що дитина знаходиться під опікою;

документи, які підтверджують вік (для осіб старше 70 років — це пенсійне посвідчення).

Якщо виникнуть будь-які запитання, то можна звернутись на гарячу лінію за номером 080 030 03 44.

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