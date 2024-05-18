Особи або сім'ї, які раніше не отримували грошову допомогу від благодійного фонду "Право на захист" і не мають її від міжнародних організацій, можуть подати заявку.

Внутрішні переселенці з декількох українських областей мають можливість отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій. Кожна особа може отримати 3 600 гривень щомісячно, загальна сума за три місяці складає 10 800 гривень.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції. Грошова допомога для внутрішніх переселенців і потерпілого від військових дій населення передбачається в рамках проєкту Консорціуму реагування.

Грошова допомога надається внутрішнім переселенцям у наступних областях: Дніпропетровській; Запорізькій; Одеській та Харківській.

Особи або сім'ї, які раніше не отримували грошову допомогу від благодійного фонду "Право на захист" та не мають її від міжнародних організацій, можуть подати заявку. Крім того, заявники повинні відповідати одній з таких категорій:

Внутрішні переселенці (від 24 лютого 2022 року), які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській або Харківській областях; Особи, чиє особисте житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів чи військових дій (після 24 лютого 2022 року); Особи, які отримали поранення після 24 лютого 2022 року, але не брали участі у бойових діях.

Крім того, для того щоб мати можливість отримати грошову допомогу, потрібно відповідати хоча б одному критерію вразливості.

Сюди включаються:

бути членом домогосподарства, що складається винятково з осіб похилого віку (60+);

мати трьох чи більше дітей;

мати дитину віком до 2 років;

бути вагітною жінкою;

бути особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Реєстрація для отримання грошової допомоги проводиться у спеціальних пунктах. Дізнатися інформацію про їхню роботу можна за цим посиланням.

Водночас під час реєстрації мають бути присутніми всі члени сім'ї. З собою потрібно мати пакет документів:

паспорт громадянина України або закордонний паспорт;

податковий номер кожного члена домогосподарства;

свідоцтво про народження дітей (для дітей віком до 14 років);

дійсний IBAN картки українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки з реквізитами IBAN рахунку), але не картки єПідтримка та єМалятко. Це має бути особистий гривневий рахунок (не ФОП), відкритий у будь-якому банку України. Він має бути дійсним ще щонайменше пів року з можливістю приймати перекази;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

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