Внутренние переселенцы из нескольких украинских областей могут получить финансовую поддержку от международных организаций. Каждый человек может получить 3 600 гривен ежемесячно, общая сумма за три месяца составляет 10 800 гривен.
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции. Денежная помощь для внутренних переселенцев и потерпевшего от военных действий населения предусматривается в рамках проекта Консорциума реагирования.
Денежная помощь предоставляется внутренним переселенцам в следующих областях: Днепропетровской; Запорожский; Одесской и Харьковской.
Лица или семьи, ранее не получавшие денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту" и не имеющие ее от международных организаций, могут подать заявку. Кроме того, заявители должны соответствовать одной из следующих категорий:
- Внутренние переселенцы (от 24 февраля 2022), проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях;
- Лица, чье личное жилье повреждено или разрушено в результате обстрелов или военных действий (после 24 февраля 2022);
- Лица, получившие ранения после 24 февраля 2022 года, но не участвовавшие в боевых действиях.
Кроме того, для того чтобы иметь возможность получить денежную помощь, нужно соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости.
Сюда включаются:
- быть членом домохозяйства, состоящего исключительно из пожилых людей (60+);
- иметь троих или более детей;
- иметь ребенка в возрасте до 2 лет;
- быть беременной женщиной;
- быть лицом с инвалидностью I или II группы.
Регистрация для получения денежной помощи производится в специальных пунктах. Узнать информацию об их работе можно по этой ссылке .
В то же время при регистрации должны присутствовать все члены семьи. С собой нужно иметь пакет документов:
- паспорт гражданина Украины или загранпаспорт;
- налоговый номер каждого члена домохозяйства;
- свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет);
- действительный IBAN карты украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN счета), но не карты есть Поддержка и есть Малятко. Это должен быть личный гривневый счет (не ФЛП), открытый в любом банке Украины. Он должен быть действителен еще не менее полугода с возможностью принимать переводы;
- любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).
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