Лица или семьи, ранее не получавшие денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту" и не имеющие ее от международных организаций, могут подать заявку.

Внутренние переселенцы из нескольких украинских областей могут получить финансовую поддержку от международных организаций. Каждый человек может получить 3 600 гривен ежемесячно, общая сумма за три месяца составляет 10 800 гривен.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции. Денежная помощь для внутренних переселенцев и потерпевшего от военных действий населения предусматривается в рамках проекта Консорциума реагирования.

Денежная помощь предоставляется внутренним переселенцам в следующих областях: Днепропетровской; Запорожский; Одесской и Харьковской.

Лица или семьи, ранее не получавшие денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту" и не имеющие ее от международных организаций, могут подать заявку. Кроме того, заявители должны соответствовать одной из следующих категорий:

Внутренние переселенцы (от 24 февраля 2022), проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях; Лица, чье личное жилье повреждено или разрушено в результате обстрелов или военных действий (после 24 февраля 2022); Лица, получившие ранения после 24 февраля 2022 года, но не участвовавшие в боевых действиях.

Кроме того, для того чтобы иметь возможность получить денежную помощь, нужно соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости.

Сюда включаются:

быть членом домохозяйства, состоящего исключительно из пожилых людей (60+);

иметь троих или более детей;

иметь ребенка в возрасте до 2 лет;

быть беременной женщиной;

быть лицом с инвалидностью I или II группы.

Регистрация для получения денежной помощи производится в специальных пунктах. Узнать информацию об их работе можно по этой ссылке .

В то же время при регистрации должны присутствовать все члены семьи. С собой нужно иметь пакет документов:

паспорт гражданина Украины или загранпаспорт;

налоговый номер каждого члена домохозяйства;

свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет);

действительный IBAN карты украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN счета), но не карты есть Поддержка и есть Малятко. Это должен быть личный гривневый счет (не ФЛП), открытый в любом банке Украины. Он должен быть действителен еще не менее полугода с возможностью принимать переводы;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

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