У цей складний воєнний час триває підтримка українців, які зіткнулись з важкими життєвими обставинами, тому вони можуть отримати різноманітну грошову допомогу. Благодійний фонд "Єдність за майбутнє" у співпраці з World Vision International запроваджує нову програму грошової допомоги.

субсидія, пенсія, виплата

Грошова допомога спрямована на підтримку мешканців Чугуївської громади в Харківській області та осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які зареєстровані в цій громаді.

У рамках проекту пропонується два види грошової допомоги:

  • багатоцільова грошова допомога;
  • допомога, спрямована на підготовку до зимового періоду.

Для участі у програмі грошової допомоги від "Єдність за майбутнє" та World Vision International враховуються наступні критерії уразливості. Домогосподарства можуть брати участь, якщо вони:

  • мають місячний дохід на члена сім'ї менше 6 318 грн;
  • виховують двох або більше дітей;
  • включають осіб зі статусом ВПО;
  • очолюються самотньою людиною;
  • включають вагітну жінку або жінку, яка годує груддю;
  • мають літніх людей старших за 60 років;
  • піклуються про осіб з обмеженими можливостями або хронічними захворюваннями;
  • мають членів сім'ї, які постраждали або загинули внаслідок обстрілів;
  • володіють житлом, яке було зруйноване або пошкоджене внаслідок воєнних дій.

гроші

Протягом травня – липня 2024 року буде надана одноразова багатоцільова грошова допомога в розмірі 10 800 грн для кожного члена сім’ї. Грошова допомога розрахована як підтримка у розмірі 3600 грн на місяць на особу протягом 90 днів і буде виплачена через одноразовий грошовий переказ.

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