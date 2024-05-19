У цей складний воєнний час триває підтримка українців, які зіткнулись з важкими життєвими обставинами, тому вони можуть отримати різноманітну грошову допомогу. Благодійний фонд "Єдність за майбутнє" у співпраці з World Vision International запроваджує нову програму грошової допомоги.
Грошова допомога спрямована на підтримку мешканців Чугуївської громади в Харківській області та осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які зареєстровані в цій громаді.
У рамках проекту пропонується два види грошової допомоги:
- багатоцільова грошова допомога;
- допомога, спрямована на підготовку до зимового періоду.
Для участі у програмі грошової допомоги від "Єдність за майбутнє" та World Vision International враховуються наступні критерії уразливості. Домогосподарства можуть брати участь, якщо вони:
- мають місячний дохід на члена сім'ї менше 6 318 грн;
- виховують двох або більше дітей;
- включають осіб зі статусом ВПО;
- очолюються самотньою людиною;
- включають вагітну жінку або жінку, яка годує груддю;
- мають літніх людей старших за 60 років;
- піклуються про осіб з обмеженими можливостями або хронічними захворюваннями;
- мають членів сім'ї, які постраждали або загинули внаслідок обстрілів;
- володіють житлом, яке було зруйноване або пошкоджене внаслідок воєнних дій.
Протягом травня – липня 2024 року буде надана одноразова багатоцільова грошова допомога в розмірі 10 800 грн для кожного члена сім’ї. Грошова допомога розрахована як підтримка у розмірі 3600 грн на місяць на особу протягом 90 днів і буде виплачена через одноразовий грошовий переказ.
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