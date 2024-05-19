У рамках проекту пропонується два види грошової допомоги – багатоцільова грошова допомога та допомога, спрямована на підготовку до зимового періоду.

У цей складний воєнний час триває підтримка українців, які зіткнулись з важкими життєвими обставинами, тому вони можуть отримати різноманітну грошову допомогу. Благодійний фонд "Єдність за майбутнє" у співпраці з World Vision International запроваджує нову програму грошової допомоги.

Грошова допомога спрямована на підтримку мешканців Чугуївської громади в Харківській області та осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які зареєстровані в цій громаді.

У рамках проекту пропонується два види грошової допомоги:

багатоцільова грошова допомога;

допомога, спрямована на підготовку до зимового періоду.

Для участі у програмі грошової допомоги від "Єдність за майбутнє" та World Vision International враховуються наступні критерії уразливості. Домогосподарства можуть брати участь, якщо вони:

мають місячний дохід на члена сім'ї менше 6 318 грн;

виховують двох або більше дітей;

включають осіб зі статусом ВПО;

очолюються самотньою людиною;

включають вагітну жінку або жінку, яка годує груддю;

мають літніх людей старших за 60 років;

піклуються про осіб з обмеженими можливостями або хронічними захворюваннями;

мають членів сім'ї, які постраждали або загинули внаслідок обстрілів;

володіють житлом, яке було зруйноване або пошкоджене внаслідок воєнних дій.

Протягом травня – липня 2024 року буде надана одноразова багатоцільова грошова допомога в розмірі 10 800 грн для кожного члена сім’ї. Грошова допомога розрахована як підтримка у розмірі 3600 грн на місяць на особу протягом 90 днів і буде виплачена через одноразовий грошовий переказ.

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