В рамках проекта предлагается два вида денежной помощи многоцелевая денежная помощь и помощь, направленная на подготовку к зимнему периоду.

В это сложное военное время продолжается поддержка украинцев, которые столкнулись с тяжелыми жизненными обстоятельствами, поэтому они могут получить денежную помощь. Благотворительный фонд "Единство за будущее" в сотрудничестве с World Vision International вводит новую программу денежной помощи.

Денежная помощь направлена ​​на поддержку жителей Чугуевской общины в Харьковской области и лиц со статусом внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в этой общине.

В рамках проекта предлагается два вида денежной помощи:

многоцелевая денежная помощь;

помощь, направленная на подготовку к зимнему периоду

Для участия в программе денежной помощи от "Единство за будущее" и World Vision International учитываются следующие критерии уязвимости. Домохозяйства могут участвовать, если они:

имеют месячный доход на члена семьи менее 6318 грн;

воспитывают двоих или более детей;

включают лиц со статусом ВПЛ;

возглавляются одиноким человеком;

включают беременную женщину или кормящую грудью;

имеют пожилых людей старше 60 лет;

заботятся о лицах с ограниченными возможностями или хроническими заболеваниями;

имеют членов семьи, пострадавших или погибших в результате обстрелов;

владеют жильем, которое было разрушено или повреждено в результате военных действий.

В течение мая - июля 2024 будет предоставлена ​​одноразовая многоцелевая денежная помощь в размере 10 800 грн для каждого члена семьи. Денежная помощь рассчитана как поддержка в размере 3600 грн в месяц на человека в течение 90 дней и будет выплачена через единовременный денежный перевод.

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