В это сложное военное время продолжается поддержка украинцев, которые столкнулись с тяжелыми жизненными обстоятельствами, поэтому они могут получить денежную помощь. Благотворительный фонд "Единство за будущее" в сотрудничестве с World Vision International вводит новую программу денежной помощи.
Денежная помощь направлена на поддержку жителей Чугуевской общины в Харьковской области и лиц со статусом внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в этой общине.
В рамках проекта предлагается два вида денежной помощи:
- многоцелевая денежная помощь;
- помощь, направленная на подготовку к зимнему периоду
Для участия в программе денежной помощи от "Единство за будущее" и World Vision International учитываются следующие критерии уязвимости. Домохозяйства могут участвовать, если они:
- имеют месячный доход на члена семьи менее 6318 грн;
- воспитывают двоих или более детей;
- включают лиц со статусом ВПЛ;
- возглавляются одиноким человеком;
- включают беременную женщину или кормящую грудью;
- имеют пожилых людей старше 60 лет;
- заботятся о лицах с ограниченными возможностями или хроническими заболеваниями;
- имеют членов семьи, пострадавших или погибших в результате обстрелов;
- владеют жильем, которое было разрушено или повреждено в результате военных действий.
В течение мая - июля 2024 будет предоставлена одноразовая многоцелевая денежная помощь в размере 10 800 грн для каждого члена семьи. Денежная помощь рассчитана как поддержка в размере 3600 грн в месяц на человека в течение 90 дней и будет выплачена через единовременный денежный перевод.
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