Результатом цьогорічної індексації, більшість українців незадоволена, виплати настільки мізерні, що не можуть наздогнати інфляцію.

25 березня було завершено розрахунки пенсійних виплат за місяць березень, проте результати цьогорічного перегляду пенсій не задовольнили більшість пенсіонерів в Україні.

Як розповіли у ПФУ, індексація зачіпає лише базову суму пенсії, не враховуючи додаткові виплати та надбавки за стаж, що може призвести до меншого, ніж очікувалося, збільшення пенсій.

Розмір підвищення пенсій варіювався від мінімальних 100 гривень до максимальних 1 500 гривень. Ось як змінилися гарантовані розміри виплат:

Пенсіонери, чий стаж не досягає необхідного мінімуму, отримали збільшення мінімальних пенсій на 188 гривень, встановивши новий розмір виплат у 2 549 гривень.

Пенсіонери, які не мають роботи, зазнали підвищення на 205 гривень, тепер їхні мінімальні виплати становлять 2 725 гривень.

Ті, чия пенсія не досягає мінімального розміру, майже не відчули змін у своїх виплатах. Це пояснюється наявністю спеціальної доплати, яка допомагає досягти законодавчого мінімуму. Після індексації, ця доплата скасовується, але збільшення пенсії відбувається на аналогічну суму.

Особи, які вирушили на пенсію протягом останніх трьох років, також не спостерігали значних змін у своїх пенсійних виплатах. Виплати суддів та прокурорів залишилися під питанням.

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