Результатом индексации этого года большинство украинцев недовольно, выплаты настолько мизерны, что не могут догнать инфляцию.

25 марта были завершены расчеты пенсионных выплат за месяц март, однако результаты пересмотра пенсий в этом году не удовлетворили большинство пенсионеров в Украине.

Как рассказали в ПФУ, индексация затрагивает лишь базовую сумму пенсии, не считая дополнительных выплат и надбавок за стаж, что может привести к меньшему, чем ожидалось, увеличению пенсий.

Размер повышения пенсий варьировался от минимальных 100 гривен до максимальных 1500 гривен. Вот как изменились гарантированные размеры выплат:

Пенсионеры, чей стаж не достигает требуемого минимума, получили увеличение минимальных пенсий на 188 гривен, установив новый размер выплат в 2 549 гривен.

Пенсионеры, не имеющие работы, испытали повышение на 205 гривен, теперь их минимальные выплаты составляют 2 725 гривен.

Те, чья пенсия не достигает минимального размера, почти не ощутили изменений в своих выплатах. Это объясняется наличием специальной доплаты, помогающей достичь законодательного минимума. После индексации эта доплата отменяется, но увеличение пенсии происходит на аналогичную сумму.

Лица, отправившиеся на пенсию за последние три года, также не наблюдали значительных изменений в своих пенсионных выплатах. Выплаты судей и прокуроров остались под вопросом.

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