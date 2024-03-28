Програма допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН, почала діяти в Київській області, але призначена не для всіх.

З початку лютого цього року в Україні розпочалася програма надання додаткової грошової допомоги для незахищених верств населення. Інформація про те, хто може скористатися цією допомогою та які виплати надаються, вже стала відомою.

Ця програма грошової допомоги допомоги, ініційована Всесвітньою продовольчою програмою ООН, розпочала свою роботу у Київській області.

В рамках програми можуть отримати доплату до пенсійних виплат люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, якщо вони відповідають таким умовам:

Отримують пенсію, розмір якої менше 3 250 гривень на місяць;

Мешкають на території, не окупованій в Україні;

Не отримують соціальні виплати для ветеранів або допомогу від інших міжнародних організацій.

Грошова допомога надається у вигляді додаткової виплати між розміром одержуваної пенсії та сумою 3 250 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує від держави 2 500 гривень, він отримає додатково нарахування в розмірі 750 гривень.

Для отримання цієї грошової допомоги не потрібно реєструватися. Людям, які відповідають критеріям програми, виплата нараховується так само, як державна соціальна допомога, шляхом:

банківського переказу,

переказу грошей через Укрпошту.

За даними Київської обласної державної адміністрації, у лютому 2024 року вже понад 17,1 тисяч осіб отримали перші виплати на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Близько тисячі осіб, які отримують соціальні виплати через Укрпошту, почнуть отримувати їх найближчим часом.

Джерело: НаПенсии.

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