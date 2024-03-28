Программа помощи Всемирной продовольственной программы ООН начала действовать в Киевской области, но предназначена не для всех.

С начала февраля этого года в Украине началась программа предоставления дополнительной денежной помощи незащищенным слоям населения. Информация о том, кто может использовать эту помощь и какие выплаты предоставляются, уже стала известной.

Эта программа денежной помощи, инициированная Всемирной продовольственной программой ООН, начала свою работу в Киевской области.

В рамках программы могут получить доплату к пенсионным выплатам люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, если они отвечают следующим условиям:

Получают пенсию, размер которой менее 3250 гривен в месяц;

Обитают на территории, не оккупированной в Украине;

Не получают социальные выплаты для ветеранов или пособия от других международных организаций.

Денежная помощь предоставляется в виде дополнительной выплаты между размером получаемой пенсии и суммой 3250 гривен. Например, если пенсионер получает от государства 2500 гривен, он получит дополнительно начисление в размере 750 гривен.

Для получения этой денежной помощи не нужно регистрироваться. Людям, отвечающим критериям программы, выплата начисляется так же, как государственная социальная помощь, путем:

банковского перевода,

перевода денег через Укрпочту.

По данным Киевской областной государственной администрации, в феврале 2024 года уже более 17,1 тысячи человек получили первые выплаты на общую сумму почти 30 миллионов гривен. Около тысячи человек, получающих социальные выплаты через Укрпочту, начнут получать их в ближайшее время.

Источник: На Пенсии .

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