Участь у програмі можуть взяти безробітні мешканці Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, які заповнять заявку.

Безробітні мешканці Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей мають можливість пройти професійні курси за рахунок грантових коштів. На підвищення кваліфікації або здобуття нових професійних навичок вони можуть отримати $500, що еквівалентно майже 20 тис. грн.

Цей грант для мешканців регіонів, постраждалих від бойових дій, виділила Данська рада у справах біженців (DRC).

Участь у програмі можуть взяти безробітні мешканці Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, які заповнять заявку. Реєстрація буде відкрита до набору необхідної кількості учасників. Пріоритет надаватимуть заявникам з таких місць:

Запоріжжя

Кривий Ріг

Павлоград

Михайлівська громада (Запорізька область)

Петро-Михайлівська громада (Запорізька область)

Апостолівська громада (Дніпропетровська область)

Томаківська громада (Дніпропетровська область)

Крім того, перевагу при розгляді заявок отримають вразливі категорії населення, такі як багатодітні родини та люди з інвалідністю.

Данська рада у справах біженців згодна оплатити будь-який обраний заявником курс за кількох умов:

Обрана спеціальність має бути актуальною на ринку праці його регіону. Організація, яка проводить навчання, повинна укласти договір про навчання коштом гранту. Навчання має розпочатися у травні або червні та завершитися до кінця серпня 2024 року. Учасники повинні надати фінансовий звіт з детальним описом витрат грантових коштів.

Під час заповнення заявки на грант заявникам необхідно буде пояснити свою мотивацію, перспективи працевлаштування після завершення курсу, вказати ситуацію в родині та обґрунтувати бажання стати одержувачем цього гранту. Учасникам, які пройдуть відбір, буде повідомлено про подальші етапи. Ті, хто не буде відібраний цього разу, зможуть подати заявку на участь у наступних програмах.

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