Безробітні мешканці Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей мають можливість пройти професійні курси за рахунок грантових коштів. На підвищення кваліфікації або здобуття нових професійних навичок вони можуть отримати $500, що еквівалентно майже 20 тис. грн.
Цей грант для мешканців регіонів, постраждалих від бойових дій, виділила Данська рада у справах біженців (DRC).
Участь у програмі можуть взяти безробітні мешканці Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, які заповнять заявку. Реєстрація буде відкрита до набору необхідної кількості учасників. Пріоритет надаватимуть заявникам з таких місць:
- Запоріжжя
- Кривий Ріг
- Павлоград
- Михайлівська громада (Запорізька область)
- Петро-Михайлівська громада (Запорізька область)
- Апостолівська громада (Дніпропетровська область)
- Томаківська громада (Дніпропетровська область)
Крім того, перевагу при розгляді заявок отримають вразливі категорії населення, такі як багатодітні родини та люди з інвалідністю.
Данська рада у справах біженців згодна оплатити будь-який обраний заявником курс за кількох умов:
- Обрана спеціальність має бути актуальною на ринку праці його регіону.
- Організація, яка проводить навчання, повинна укласти договір про навчання коштом гранту.
- Навчання має розпочатися у травні або червні та завершитися до кінця серпня 2024 року.
- Учасники повинні надати фінансовий звіт з детальним описом витрат грантових коштів.
Під час заповнення заявки на грант заявникам необхідно буде пояснити свою мотивацію, перспективи працевлаштування після завершення курсу, вказати ситуацію в родині та обґрунтувати бажання стати одержувачем цього гранту. Учасникам, які пройдуть відбір, буде повідомлено про подальші етапи. Ті, хто не буде відібраний цього разу, зможуть подати заявку на участь у наступних програмах.
Останні новини України:
Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.
Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.
Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.