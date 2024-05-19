Участие в программе могут принять безработные жители Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей, которые заполнят заявку.

Безработные жители Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей могут пройти профессиональные курсы за счет грантовых средств. На повышение квалификации или получение новых профессиональных навыков они могут получить $500, что эквивалентно почти 20 тыс. грн.

Этот грант для жителей регионов, пострадавших от боевых действий, выделил Датский совет по делам беженцев (DRC).

Участие в программе могут принять безработные жители Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей, которые заполнят заявку. Регистрация будет открыта для набора необходимого количества участников. Приоритет будут предоставлять заявителям из следующих мест:

Запорожье

Кривой Рог

Павлоград

Михайловская община (Запорожская область)

Петро-Михайловская община (Запорожская область)

Апостоловская община (Днепропетровская область)

Томаковская община (Днепропетровская область)

Кроме того, преимущество при рассмотрении заявок получат уязвимые категории населения, такие как многодетные семьи и люди с инвалидностью.

Датский совет по делам беженцев согласен оплатить любой избранный заявителем курс при нескольких условиях:

Выбранная специальность должна быть актуальна на рынке труда его региона. Организация, которая проводит обучение, должна заключить договор об обучении на средства гранта. Учеба должна начаться в мае или июне и завершиться к концу августа 2024 года. Участники должны предоставить финансовый отчет с подробным описанием расходов грантовых средств.

При заполнении заявки на грант заявителям необходимо будет объяснить свою мотивацию, перспективы трудоустройства после завершения курса, указать ситуацию в семье и обосновать желание стать получателем этого гранта. Участникам, которые пройдут отбор, будут уведомлены о дальнейших этапах. Те, кто не будет отобран в этот раз, смогут подать заявку на участие в следующих программах.

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