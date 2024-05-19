Безработные жители Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей могут пройти профессиональные курсы за счет грантовых средств. На повышение квалификации или получение новых профессиональных навыков они могут получить $500, что эквивалентно почти 20 тыс. грн.
Этот грант для жителей регионов, пострадавших от боевых действий, выделил Датский совет по делам беженцев (DRC).
Участие в программе могут принять безработные жители Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей, которые заполнят заявку. Регистрация будет открыта для набора необходимого количества участников. Приоритет будут предоставлять заявителям из следующих мест:
- Запорожье
- Кривой Рог
- Павлоград
- Михайловская община (Запорожская область)
- Петро-Михайловская община (Запорожская область)
- Апостоловская община (Днепропетровская область)
- Томаковская община (Днепропетровская область)
Кроме того, преимущество при рассмотрении заявок получат уязвимые категории населения, такие как многодетные семьи и люди с инвалидностью.
Датский совет по делам беженцев согласен оплатить любой избранный заявителем курс при нескольких условиях:
- Выбранная специальность должна быть актуальна на рынке труда его региона.
- Организация, которая проводит обучение, должна заключить договор об обучении на средства гранта.
- Учеба должна начаться в мае или июне и завершиться к концу августа 2024 года.
- Участники должны предоставить финансовый отчет с подробным описанием расходов грантовых средств.
При заполнении заявки на грант заявителям необходимо будет объяснить свою мотивацию, перспективы трудоустройства после завершения курса, указать ситуацию в семье и обосновать желание стать получателем этого гранта. Участникам, которые пройдут отбор, будут уведомлены о дальнейших этапах. Те, кто не будет отобран в этот раз, смогут подать заявку на участие в следующих программах.
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