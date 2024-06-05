У червні деякі категорії внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні припинять отримувати державні виплати. Фінансову допомогу автоматично продовжать ще на 6 місяців лише певним переселенцям.

Якщо внутрішньо переміщені особи (ВПО) не займаються доглядом за дітьми або особами з інвалідністю і не працюють, їхні виплати можуть припинити через два місяці після перепризначення. Щоб уникнути цього, ВПО повинні вжити кілька заходів.

По-перше, їм необхідно зареєструватися в центрі зайнятості, стати фізичними особами-підприємцями або взяти участь у програмах підтримки самозайнятості та отримання мікрогрантів для створення або розвитку власного бізнесу.

Крім того, важливим є отримання ваучера на освітні програми, спрямовані на покращення професійних навичок і підвищення можливостей на працевлаштування.

Українські внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримувати державну допомогу в розмірі 3 тисяч гривень на місяць для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для дорослих. З 1 червня певні категорії ВПО автоматично отримають продовження цих виплат на наступні шість місяців.

Автоматичне продовження виплат буде застосовано до тих ВПО, яким допомога була призначена три місяці тому. Також існує можливість подати заяву для продовження виплат.

Джерело: 24 Канал.

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