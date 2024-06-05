В июне некоторые категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине перестанут получать государственные выплаты. Финансовую помощь автоматически продлят еще на 6 месяцев только определенным переселенцам.

Если внутренне перемещенные лица не занимаются уходом за детьми или лицами с инвалидностью и не работают, их выплаты могут прекратить через два месяца после переназначения. Чтобы избежать этого, ВПЛ должны принять несколько мер.

Во-первых, им необходимо зарегистрироваться в центре занятости, стать физическими лицами-предпринимателями или принять участие в программах поддержки самозанятости и получения микрогрантов для создания или развития собственного бизнеса.

Кроме того, важно получить ваучер на образовательные программы, направленные на улучшение профессиональных навыков и повышение возможностей на трудоустройство.

Украинские внутренне перемещенные лица могут получать государственную помощь в размере 3 тысяч гривен в месяц для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для взрослых. С 1 июня определенные категории ВПЛ автоматически получат продление этих выплат на следующие шесть месяцев.

Автоматическое продление выплат будет применено к тем ВПЛ, которым помощь была назначена три месяца назад. Также существует возможность подать заявление на продление выплат.

Источник: 24 Канал.

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