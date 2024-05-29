Українські агропідприємства можуть отримати компенсацію за придбання сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Розмір цієї компенсації становить 25% від вартості техніки.
Як повідомляє Міністерство економіки України, перші три агропідприємства, які отримали компенсацію, працюють у Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна сума їхньої компенсації склала 220 тисяч гривень.
Програма часткової компенсації аграріям за придбання сільськогосподарської техніки українського виробництва є важливим елементом підтримки вітчизняного виробника в рамках ініціативи "Зроблено в Україні". Завдяки цій програмі аграрії можуть із меншими витратами оновити свій парк техніки, підвищуючи продуктивність і конкурентоздатність.
Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко, підкреслила, що такі заходи сприяють зростанню попиту на українську сільгосптехніку і стимулюють збільшення її виробництва.
Для отримання компенсації український аграрій повинен обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати заявку і підтвердні документи до уповноваженого банку.
За словами Юлії Свириденко, до переліку включено 6691 позицію техніки та обладнання від 64 вітчизняних виробників для агропромислового комплексу. Цей список постійно оновлюється, і наразі у програмі беруть участь 31 банк.
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