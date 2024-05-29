Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що такі заходи несуть позитив для виробництва України.

Українські агропідприємства можуть отримати компенсацію за придбання сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Розмір цієї компенсації становить 25% від вартості техніки.

Як повідомляє Міністерство економіки України, перші три агропідприємства, які отримали компенсацію, працюють у Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна сума їхньої компенсації склала 220 тисяч гривень.

Програма часткової компенсації аграріям за придбання сільськогосподарської техніки українського виробництва є важливим елементом підтримки вітчизняного виробника в рамках ініціативи "Зроблено в Україні". Завдяки цій програмі аграрії можуть із меншими витратами оновити свій парк техніки, підвищуючи продуктивність і конкурентоздатність.

Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко, підкреслила, що такі заходи сприяють зростанню попиту на українську сільгосптехніку і стимулюють збільшення її виробництва.

Для отримання компенсації український аграрій повинен обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати заявку і підтвердні документи до уповноваженого банку.

За словами Юлії Свириденко, до переліку включено 6691 позицію техніки та обладнання від 64 вітчизняних виробників для агропромислового комплексу. Цей список постійно оновлюється, і наразі у програмі беруть участь 31 банк.

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