Украинские агропредприятия могут получить компенсацию за покупку сельскохозяйственной техники и оборудование украинского производства. Размер этой компенсации составляет 25% стоимости техники.
Как сообщает Министерство экономики Украины, первые три агропредприятия, получившие компенсацию, работают в Днепропетровской, Тернопольской и Черкасской областях. Общая сумма их компенсации составила 220 тысяч гривен.
Программа частичной компенсации аграриям за покупку сельскохозяйственной техники украинского производства является важным элементом поддержки отечественного производителя в рамках инициативы "Сделано в Украине". Благодаря этой программе, аграрии могут с меньшими затратами обновить свой парк техники, повышая производительность и конкурентоспособность.
Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что такие меры способствуют росту спроса на украинскую сельхозтехнику и стимулируют увеличение ее производства.
Для получения компенсации украинский аграрий должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать заявку и подтверждающие документы в уполномоченный банк.
По словам Юлии Свириденко, в перечень включена 6691 позиция техники и оборудования от 64 отечественных производителей для агропромышленного комплекса. Этот список постоянно обновляется, и сейчас в программе участвует 31 банк.
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