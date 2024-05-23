Зазначена одноразова грошова допомога надходитиме на рахунок одного з членів сім'ї або гроші можна буде отримати через Укрпошту.

Сім’ї з дітьми, які були евакуйовані з прифронтових зон Харківської та Сумської областей, мають можливість отримати нову грошову допомогу. Цю грошову допомогу забезпечують Міністерство соціальної політики України у співпраці з фондом ЮНІСЕФ. Про це повідомили у Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім’ї можуть отримати сім’ї, які відповідають наступним критеріям:

У сім’ї є діти до 18 років.

Сім’я офіційно евакуйована з Харківської або Сумської області з 1 травня 2024 року.

Сім’я належить до однієї або декількох вразливих категорій: є дитина з інвалідністю до 18 років; багатодітна сім’я з дітьми до 18 років; дітей виховує самотня мати або самотній батько; сім’я з низьким доходом.



Якщо ваша сім'я була евакуйована через офіційні канали військових адміністрацій, вам не потрібно звертатися за виплатами окремо; вони будуть нараховані автоматично, якщо ви відповідаєте усім критеріям. У випадках іншого способу евакуації, зверніться до найближчого органу соціального захисту після вашого переміщення.

Зазначена одноразова грошова допомога надходитиме на рахунок одного з членів сім’ї. Або кошти можна буде отримати через Укрпошту.

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