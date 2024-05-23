Семьи с детьми, эвакуированные из прифронтовых зон Харьковской и Сумской областей, имеют возможность получить новую денежную помощь. Эту денежную помощь обеспечивают Министерство социальной политики Украины в сотрудничестве с фондом ЮНИСЕФ. Об этом сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Денежную помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи могут получить семьи, отвечающие следующим критериям:
- У семьи есть дети до 18 лет.
- Семья официально эвакуирована из Харьковской или Сумской области с 1 мая 2024 года.
- Семья принадлежит к одной или нескольким уязвимым категориям:
- есть ребенок с инвалидностью до 18 лет;
- многодетная семья с детьми младше 18 лет;
- детей воспитывает одинокая мать или одинокий отец;
- семья с низким доходом
Если ваша семья была эвакуирована через официальные каналы военных администраций, вам не нужно обращаться за выплатами по отдельности; они будут начислены автоматически, если вы отвечаете всем критериям. В случае другого способа эвакуации обратитесь в ближайший орган социальной защиты после вашего перемещения.
Указанная единовременная денежная помощь будет поступать на счет одного из членов семьи. Или деньги можно будет получить через Укрпочту.
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