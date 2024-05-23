Указанная единовременная денежная помощь будет поступать на счет одного из членов семьи или деньги можно будет получить через Укрпочту.

Семьи с детьми, эвакуированные из прифронтовых зон Харьковской и Сумской областей, имеют возможность получить новую денежную помощь. Эту денежную помощь обеспечивают Министерство социальной политики Украины в сотрудничестве с фондом ЮНИСЕФ. Об этом сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Денежную помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи могут получить семьи, отвечающие следующим критериям:

У семьи есть дети до 18 лет.

Семья официально эвакуирована из Харьковской или Сумской области с 1 мая 2024 года.

Семья принадлежит к одной или нескольким уязвимым категориям: есть ребенок с инвалидностью до 18 лет; многодетная семья с детьми младше 18 лет; детей воспитывает одинокая мать или одинокий отец; семья с низким доходом



Если ваша семья была эвакуирована через официальные каналы военных администраций, вам не нужно обращаться за выплатами по отдельности; они будут начислены автоматически, если вы отвечаете всем критериям. В случае другого способа эвакуации обратитесь в ближайший орган социальной защиты после вашего перемещения.

Указанная единовременная денежная помощь будет поступать на счет одного из членов семьи. Или деньги можно будет получить через Укрпочту.

Последние новости Украины:

Напомним, в рамках проекта предлагается два вида денежной помощи.

Как писала Politeka, безработные украинцы получат по 500 долларов.

Также Politeka сообщала, некоторым украинцам выплатят ощутимую денежную помощь.