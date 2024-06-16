В течение шести месяцев будут начисляться выплаты в размере 3600 гривен на каждого человека из семьи, проживающих в 14 областях страны.

В Украине некоторые семьи могут получить денежную помощь. Сообщается, что ее будут выдавать в 14 областях страны. Сумма денежной помощи составит 21 600 гривен на одного человека.

Денежная помощь будет осуществляться в течение полугода благотворительной организацией "Каритас-Спес Украина".

В течение шести месяцев будут начисляться выплаты в размере 3600 гривен на каждого человека из семьи, проживающих на территории:

Львовской Архиепархии (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Тернопольская области);

Киевско-Житомирской епархии (Киевская, Житомирская, Черниговская и Черкасская области);

Харьковско-Запорожской епархии (Харьковская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Сумская и Запорожская области).

Заявление на денежную помощь могут подать:

многодетные семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении, включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

одинокие пожилые люди старше 70 лет;

одинокие родители/матери с детьми, нуждающиеся в финансовой поддержке;

семьи с детьми на попечении;

семьи с лицами, обладающими инвалидностью.

Тем не менее, семьи, уже получавшие денежную помощь от "Каритас-Спес" в рамках проекта "Семья семье" в 2022-2023 годах, не имеют права на получение помощи в этом году.

Сначала заявителю нужно заполнить специальную анкету и загрузить фотографии следующих документов:

справку ВПЛ;

документ, подтверждающий статус многодетной семьи;

документ, подтверждающий инвалидность (справка или удостоверение об инвалидности, а для детей – справка от врача);

документы, удостоверяющие статус одинокого отца/матери;

документы, подтверждающие, что ребенок находится на попечении;

документы, подтверждающие возраст (для лиц старше 70 лет – это пенсионное удостоверение).

Если возникнут какие-либо вопросы, можно обратиться на горячую линию по номеру 080 030 03 44.

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