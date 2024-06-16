За інформацією Нацбанку, тираж монети номіналом 5 гривень становить 75 тисяч штук, а 10 гривень – 5 тисяч штук.

Національний банк України ввів в обіг нові пам'ятні монети "Крапля життя", присвячені донорам крові. Монети відрізняються номіналом і матеріалом виготовлення: 5 гривень виготовлено з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку), а 10 гривень – зі срібла. Про це повідомили у самому Нацбанку.

За інформацією Нацбанку, тираж монети номіналом 5 гривень становить 75 тисяч штук, а 10 гривень – 5 тисяч штук.

"Нові монети викарбувані з металу, але справжня їх цінність – у людській доброті, без якої неможливе донорство", – повідомили в Національному банку України, розповідаючи про сенс, закладений у нову монету.

На аверсі монети зображена об'ємна крапля крові, що оточує схематичні фігури людей, з'єднаних рукостисканнями. Від кожної фігури до центру кола рухаються стилізовані краплі крові. Також тут розташовані:

малий Державний Герб України;

напис "УКРАЇНА";

номінал монети;

графічний символ гривні;

рік карбування.

На реверсі монети, на дзеркальному фоні, розташований напис "ЖИТТЯ", стилізований під систему для переливання крові з голкою. Стилізована крапля та напис поєднуються в назву монети – "Крапля життя".

Продаж нових монет в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ стартує 17 червня. Після цього монети стануть доступними і в банках-дистриб'юторах, зокрема:

Укргазбанк

Таскомбанк

ПриватБанк

Ощадбанк

ПУМБ

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