Нацбанк виводить з обігу одразу кілька номіналів копійок, випущених до 2003 року, але дата поки відстрочена.

Національний банк України відкликає з обігу ряд монет різних номіналів, які випущені до 2003 року. Основна мета цього кроку полягає в оптимізації номінального ряду валютних одиниць. Варто відзначити, що від них не очікується значного матеріального збагачення, оскільки ці монети мають значний тираж і виготовлені зі звичайних матеріалів, тому не є цінними для колекціонерів або як об'єкти для інвестування.

Віталій Ткач, редактор сайту "Монети-Ягідки", пояснив, що вартість монет визначається переважно наявністю дорогоцінних металів, таких як срібло або золото, а також їхньою рідкісністю.

Звичайні обігові українські монети не є предметом збагачення через свою масовість і загальну доступність. Навіть через кілька років їхня кількість серед інших українців залишатиметься великою. Ткач привів приклад зі свого досвіду, де чоловік планував подарувати своєму племінникові 10-копійкову монету, однак він зазначив, що такі звичайні монети не мають високої вартості, навіть якщо вони старі століття.

Національний банк України вирішив припинити обіг кількох номіналів копійок, які були випущені до 2003 року. Це стосується монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Точна дата виведення з обігу поки не визначена. Проте, згідно з інформацією від Нацбанку, обмін цих монет буде можливим до закінчення дії воєнного стану або протягом трьох місяців після його закінчення. На даний момент в обігу залишається приблизно 7,2 мільярда монет з вказаними номіналами.

Джерело: OBOZ.UA

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