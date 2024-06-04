Нацбанк выводит сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года, но дата пока отсрочена.

Национальный банк Украины отзывает из обращения ряд монет разных номиналов, выпущенных до 2003 года. Основная цель этого шага состоит в оптимизации номинального ряда валютных единиц. Стоит отметить, что от них не ожидается значительное материальное обогащение, поскольку эти монеты имеют значительный тираж и изготовлены из обычных материалов, поэтому не являются ценными для коллекционеров или как объекты для инвестирования.

Виталий Ткач, редактор сайта "Монеты-Ягодки", пояснил, что стоимость монет определяется преимущественно наличием драгоценных металлов, таких как серебро или золото, а также их редкость.

Обычные оборотные украинские монеты не являются предметом обогащения из-за своей массовости и общей доступности. Даже через несколько лет их количество среди других украинцев будет оставаться большим. Ткач привел пример из своего опыта, где мужчина планировал подарить своему племяннику 10-копеечную монету, однако он отметил, что у таких обычных монет нет высокой стоимости, даже если они старые века.

Национальный банк Украины решил прекратить обращение нескольких номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это касается монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Точная дата вывода из обращения пока не определена. Однако, согласно информации Нацбанка, обмен этих монет будет возможен до окончания действия военного положения или в течение трех месяцев после его окончания. В настоящее время в обращении остается примерно 7,2 миллиарда монет с указанными номиналами.

Источник: OBOZ.UA

Последние новости Украины:

Напомним, НБУ изменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.