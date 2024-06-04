Национальный банк Украины отзывает из обращения ряд монет разных номиналов, выпущенных до 2003 года. Основная цель этого шага состоит в оптимизации номинального ряда валютных единиц. Стоит отметить, что от них не ожидается значительное материальное обогащение, поскольку эти монеты имеют значительный тираж и изготовлены из обычных материалов, поэтому не являются ценными для коллекционеров или как объекты для инвестирования.
Виталий Ткач, редактор сайта "Монеты-Ягодки", пояснил, что стоимость монет определяется преимущественно наличием драгоценных металлов, таких как серебро или золото, а также их редкость.
Обычные оборотные украинские монеты не являются предметом обогащения из-за своей массовости и общей доступности. Даже через несколько лет их количество среди других украинцев будет оставаться большим. Ткач привел пример из своего опыта, где мужчина планировал подарить своему племяннику 10-копеечную монету, однако он отметил, что у таких обычных монет нет высокой стоимости, даже если они старые века.
Национальный банк Украины решил прекратить обращение нескольких номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это касается монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Точная дата вывода из обращения пока не определена. Однако, согласно информации Нацбанка, обмен этих монет будет возможен до окончания действия военного положения или в течение трех месяцев после его окончания. В настоящее время в обращении остается примерно 7,2 миллиарда монет с указанными номиналами.
Источник: OBOZ.UA
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