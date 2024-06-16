По информации Нацбанка, тираж монеты номиналом в 5 гривен составляет 75 тысяч штук, а 10 гривен – 5 тысяч штук.

Национальный банк Украины ввел в обращение новые памятные монеты "Капля жизни", посвященные донорам крови. Монеты отличаются номиналом и материалом изготовления: 5 гривен – изготовлено из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), а 10 гривен – из серебра. Об этом сообщили в самом Нацбанке .

По информации Нацбанка, тираж монеты номиналом в 5 гривен составляет 75 тысяч штук, а 10 гривен – 5 тысяч штук.

"Новые монеты отчеканены из металла, но настоящая их ценность – в человеческой доброте, без которой невозможно донорство", – сообщили в Национальном банке Украины, рассказывая о смысле, заложенном в новую монету.

На аверсе монеты изображена объемная капля крови, окружающая схематические фигуры людей, соединенных рукопожатиями. От каждой фигуры к центру круга двигаются стилизованные капли крови. Также здесь расположены:

малый Государственный Герб Украины;

надпись "УКРАИНА";

номинал монеты;

графический символ гривны;

год чеканки.

На реверсе монеты, на зеркальном фоне, расположена надпись "ЖИЗНЬ", стилизованная под систему для переливания крови с иглой. Стилизованная капля и надпись объединяются в название монеты – "Капля жизни".

Продажи новых монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ стартуют 17 июня. После этого монеты станут доступны и в банках-дистрибьюторах, в частности:

Укргазбанк

Таскомбанк

ПриватБанк

Сбербанк

ПУМБ

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