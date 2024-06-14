Як попереджують в компанії «Vodafone», останнім часом частішають злами акаунтів у Телеграм і відбувається це за однаковою схемою.
Як це відбувається: людина отримує повідомлення від знайомого з проханням підтримати дитину у змаганнях, яке містить посилання на фальшивий сайт.
«Сайт вимагатиме авторизації через Телеграм, що дозволить зловмисникам отримати доступ до вашого акаунту», - повідомили в «Vodafone», як діють негідники.
В компанії підкреслюють, що, на щастя, має пройти певний час, щоб зловмисник міг викинути пристрої людини з переліку авторизованих.
Тож, як зазначили у «Vodafone», необхідно прямо зараз зайти в налаштування Telegram та в розділі «Пристрої» видалити всі підозрілі активні сеанси.
«Навіть, якщо відключите щось зайве – ви все одно потім зможете заново підключитися, на відміну від шахраїв», - пояснюють в «Vodafone».
Додамо, що раніше про цю схему обману попереджали і кіберфахівці. «Проголосуй, будь ласка, за Марію у конкурсі танців», - цитували фахівці повідомлення, яке може отримати людина.
«Суть кібершахрайської схеми в тому, що після переходу за посиланням, користувач втрачає доступ, а вже з привласненого акаунта шахраї надалі роблять розсилку з проханням переказати значні суми коштів», - попереджали кіберполіцейські.
Фахівці закликають не переходити за посиланням у повідомленні, не вводии персональні дані для «голосування» і заблокувати невідомого абонента.
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