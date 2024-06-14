Как предупреждают в компании Vodafone, в последнее время учащаются изломы аккаунтов у Телеграмм и происходит это по одинаковой схеме.
Как это происходит: человек получает сообщение от знакомого с просьбой поддержать ребенка в соревнованиях, которое содержит ссылку на фальшивый сайт.
"Сайт потребует авторизации через Телеграмм, что позволит злоумышленникам получить доступ к вашему аккаунту", - сообщили в Vodafone, как действуют негодяи.
В компании подчеркивают, что, к счастью, должно пройти время, чтобы злоумышленник мог выбросить устройства человека из перечня авторизованных.
Поэтому, как отметили в Vodafone, необходимо прямо сейчас зайти в настройки Telegram и в разделе Устройства удалить все подозрительные активные сеансы.
«Даже если отключите что-то лишнее – вы все равно потом сможете заново подключиться, в отличие от мошенников», - объясняют в «Vodafone».
Добавим, что раньше об этой схеме обмана предупреждали и киберспециалисты. "Проголосуй, пожалуйста, за Марию в конкурсе танцев", - цитировали специалисты сообщение, которое может получить человек.
"Суть кибермошеннической схемы в том, что после перехода по ссылке, пользователь теряет доступ, а уже с присвоенного аккаунта мошенники в дальнейшем делают рассылку с просьбой перевести значительные суммы средств", - предупреждали киберполицейские.
Специалисты призывают не переходить по ссылке в сообщении, не вводить персональные данные для «голосования» и заблокировать неизвестного абонента.
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