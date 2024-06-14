В компанії «Vodafone» запевнили абонентів, що усі базові станці оператора забезпечені батареями і парк акумуляторів постійно оновлюється моделями, які більш стійкі до постійних відключень електроенергії.
Але слід мати на увазі, що, чим більше навантаження на мережу, тим швидше акумулятори розряджаються і потребують більше часу на зарядку.
Тож під час відключень електроенергії компанія «Vodafone» просить абонентів за можливості користуватися Wi-Fi, а не мобільним інтернетом. Мобільний оператор нагадав, що можна підключити енергонезалежний фіксований інтернет.
Крім того, абонентів просять спілкувватися за допомогою текстових повідомлень або звичайних голосових дзвінків замість відео- та голосових повідомлень у месенджерах.
Також під час відсутності електроенергії слід зменшити якість відео у YouTube та інших додатках.
«Користуйтесь сервісами попереднього завантаження відео, щоб переглядати його пізніше в офлайн режимі. Вимкніть автоматичне завантаження медіа в месенджерах», - просять у «Vodafone», звертаючись до абонентів.
Ще одна порада від компанії для абонентів – зберігати важливі повідомлення та файли в пам'яті пристроїв для доступу офлайн.
Нагадаємо, що «Vodafone» раніше попередив абонентів про підвищення тарифів.
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