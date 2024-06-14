Популярный мобильный оператор Vodafone на фоне масштабных отключений электроэнергии сообщил абонентам, как каждый из них может улучшить ситуация со связью.

В компании Vodafone заверили абонентов, что все базовые станцы оператора снабжены батареями и парк аккумуляторов постоянно обновляется моделями, которые более устойчивы к постоянным отключениям электроэнергии.

Но следует иметь в виду, что чем больше нагрузка на сеть, тем быстрее аккумуляторы разряжаются и требуют больше времени на зарядку.

Поэтому при отключениях электроэнергии компания «Vodafone» просит абонентов по возможности пользоваться Wi-Fi, а не мобильным интернетом. Мобильный оператор напомнил, что можно подключить энергонезависимый фиксированный Интернет.

Кроме того, абонентов просят общаться с помощью текстовых сообщений или обычных голосовых звонков вместо видео- и голосовых сообщений в мессенджерах.

Также во время отсутствия электроэнергии следует уменьшить качество видео в YouTube и других приложениях.

«Пользуйтесь сервисами предварительной загрузки видео, чтобы просматривать его позже в автономном режиме. Выключите автоматическую загрузку медиа в мессенджерах», - просят в Vodafone, обращаясь к абонентам.

Еще один совет от компании для абонентов – хранить важные сообщения и файлы в памяти устройств для доступа в автономном режиме.

Напомним, что Vodafone ранее предупредил абонентов о повышении тарифов.

Последние новости Украины:

Фальшивые приложения: киберспециалисты рассказали, как защитить смартфон от взлома.

Номер будет полностью отключен: кто из абонентов Lifecell оказался в зоне риска.

Новые правила для абонентов Киевстар, Lifecell и Vodafone: что обязательно нужно знать.