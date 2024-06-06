Всім, хто користується мобільним зв’язком та інтернетом, незалежно від мобільного оператора, необхідно знати про правила, які стали актуальними під час вимкнень світла.

Абоненти мобільних операторів, які діють на території України вже могли помітити, що під час зникнення електроенергії мобільний зв'язок кілька годин працює, а доступ до мережі інтернет працює з позначкою 4G, потім лише 3G та інтернет 2G EDGE.

В Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКЕК) пояснили причину проблем.

«Суттєве навантаження на мережу та збільшення кількості користувачів зменшує термін автономної роботи на резервних елементах живлення та знижує якість послуги мобільного інтернету стандарту 4G», - кажуть спеціалісти.

У період вікдлючення світла всім абонентам радять користуватися послугами SMS та месенджерів, яким потрібно менше ресурсів, ніж мобільним інтернетом.

Також абонентів «Київстар», «Lifecell» і «Vodafone» просять не зловживати передачею даних: фотографії, відео, голосові повідомлення краще не передавати, обмежтесь базовим функціоналом.

«У випадку втрати зв’язку у мережі вашого оператора можна скористатися послугою національного роумінгу на мережах операторів Vodafone Ukraine Kyivstar Lifecell та 3mob - вигідний мобільний зв’язок», - наголосили в НКЕК.

Нагадаємо, що раніше «Київстар» закликав абонентів зважено користуватись послугами зв’язку під час блекаутів та берегти мережу. Тобто, відмовитись від відеозв’язку, не дивитись відео через мобільний Інтернет, не завантажувати «важкі» файли.

Останні новини України:

Вимикають світло більше, ніж іншим: в "Yasno" зізналися, кому саме пощастить.

"Поза зоною досяжності постійно": "Київстар" вказав абонентам на важливий нюанс.

В Україні запускають 5G: як перевірити, чи підтримує смартфон.