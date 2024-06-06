В телекомунікаційній компанії «Київстар» повідомили абонентам про важливий нюанс стосовно тарифів за зв’язок.

Мобільний оператор "Київстар" вказав абонентам на важливий нюанс про послуги і оплату.

Так, одна з абоненток поскаржилася на сторінці оператора у Facebook, що вартість її тарифу зросла, а якість зв’язку на низкьому рівні.

«Чому підняли ціну на тариф, а до мене ніхто не може додзвонитись: я поза зоною досяжності постійно, а коли пишу в чат, відповідь оператора у вас чудовий зв'язок. Так що 175 грн платити поза зоною дясяжності не буду. Нагло з 125 грн зробили 175 грн, в мене немає таких коштів, поверніть абонплату, яка була, наглі і безсовісні, чим платить, якщо немає роботи щей й дітки маленькі».

В «Київстар» відреагували на скаргу, повідомивши, зокрема, чи можна відмовитись від нових умов тарифу.

«Зміни стосуються всіх користувачів цього тарифу, отже, відмовитися від них в індивідуальному порядку можливості немає», - розповіли в «Київстар».

Однак абоненти можуть обрати собі інший тариф самостійно на той, який більше відповідає їхнім потребам.

Додамо, ще один абонент поскаржився на труднощі з домашнім Інтернетом.

«Отже, Київстар вчергове намагається обдурити людей, за адресою нібито є аварійне живлення домашнього інтернету, але при відключенні світла інтернет зникає. Зверненя в колцентр ,та в чати не допомогли. Два тижні годують обіцянками, ніби інженери працюють і постійно продовжують термін виконання заявки.Так що робіть висновки. Після завершення тарифу перехожу до іншого оператора».

В «Київстар» запевнили абонента, що робиться явсе можливе, щоб складнощі були усунені якомога швидше, але для вирішення проблеми знадобиться більше часу.

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