Мобільні оператори «Київстар» і «Vodafone» готуються до важливих нововведень, які відбудуться після того, НКЕК приняло рішення.

Мережі мобільного зв’язку в Україні продовжують розвиватись, пише Politeka.net.

Зокрема, важливі зміни відбудуться для абонентів «Київстар» і «Vodafone». Справа в тому, що нещодавно НКЕК було видано дозвіл на користування номерним ресурсом ємністю 10 млн. номерів оператору «Київстар». Новий код мережі – 77.

«Для надання послуг на території України строком на 5 років», - йдеться у повідомленні.

Також було надано дозвіл на користування номерним ресурсом ємністю 10 млн. номерів оператору Vodafone Ukraine.

Новий код буде – 75. Строк такий самий як і для «Київстар» - 5 років.

Отже, невдовзі у нових абонентів з’явиться можливість обирати.

«Номер Vodafone, який починається у національному форматі запису на 075 або у міжнародному форматі +38075. Номер Kyivstar, який відповідно починається на 077 або +38077, де перша цифра «0» означає національний (міжміський) префікс, а символ + (плюс) означає міжнародний префікс», - повідомили у НКЕК.

Також наголошується, що усі існуючі коди мереж мобільних операторів залишаються в розпорядженні операторів діючими та не будуть мінятися.

На даний момент оператор «Vodafone» використовує чотири коди мережі, а саме – 50, 66, 95, 99. «Київстар», як відомо, оперує п’ятьма кодами мережі - 67, 68, 96, 97, 98.

Оператор «Lifecell» використовує три коди мережі - 63, 73, 9.

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