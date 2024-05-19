В компанії «Vodafone» зробили заяву стосвно проблем, з якими можуть стикнутися їхні абоненти на тлі нових відключень електроенергії.

Абоненти «Vodafone» скаржаться на перебої з Інтернетом, пише Politeka.net.

Скарги на адресу «Vodafone» почали надходити після введення графіків відключення світла по всій Україні.

«Ось знову почалися проблеми зі світлом й ваш інтернет лежить,а ще брехали,що ви встановили більш досконалі акамулятори на вишки, брешете не гірше державної пропаганди»,

«Вас требаліквідувати з українського ринку за те, що ціни задираєте, а генератори за 2 роки не спромоглися купити, щоб сигнал був»,

«Жахлива якість зв'язку та мобільного інтернету! Коли вимикають світло в Києві а ні зв'язок а ні мобільний інтернет не працює!...», - скаржаться абоненти «Vodafone».

В компанії вирішили відповісти, пояснивши, чому деякі абоненти зтикнулися з тим, що Інтернет не працює.

«Не до кожної базової станції можливо встановити генератор – багато об’єктів, наприклад, на дахах. Та наші аварійні бригади також виїжджають з мобільними генераторами туди, де це можливо. Повірте, ми робимо усе, щоб ви не залишилися без зв´язку», - кажуть у «Vodafone».

Зазначимо, раніше в «Укренерго» повідомили, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежують.

В «Укренерго» також попередили, що потепління покращить ситуацію зі споживанням електроенергії в країні, але не відновить пошкоджені потужності українських електростанцій.

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