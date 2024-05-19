В компании "Vodafone" сделали заявление относительно проблем, с которыми могут столкнуться их абоненты на фоне новых отключений электроэнергии.

Абоненты Vodafone жалуются на перебои с Интернетом, пишет Politeka.net.

Жалобы в адрес «Vodafone» начали поступать после введения графиков отключения света по всей Украине.

«Вот снова начались проблемы со светом и ваш интернет лежит, а еще врали, что вы установили более совершенные аккамуляторы на вышки, врете не хуже государственной пропаганды»,

«Вас надо ликвидировать с украинского рынка за то, что цены задираете, а генераторы за 2 года не смогли купить, чтобы сигнал был» ,

«Ужасное качество связи и мобильного интернета! Когда выключают свет в Киеве, ни связь, ни мобильный интернет не работает!...» , - жалуются абоненты «Vodafone».

В компании решили ответить, объяснив, почему некоторые абоненты столкнулись с тем, что Интернет не работает.

«Не до каждой базовой станции можно установить генератор – много объектов, например, на крышах. И наши аварийные бригады тоже выезжают с мобильными генераторами туда, где это возможно. Поверьте, мы делаем все, чтобы вы не остались без связи», - говорят в Vodafone.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивают.

В Укрэнерго также предупредили, что потепление улучшит ситуацию с потреблением электроэнергии в стране, но не восстановит поврежденные мощности украинских электростанций.

Последние новости Украины:

Что делать, если пропала связь: касается абонентов lifecell, Киевстар, Vodafone.

"Киевстар" взволновал абонентов новым заявлением: касается компенсаций и тарифов.

Касается всех абонентов "Киевстар": будет ли связь и Интернет во время новых отключений электроэнергии.