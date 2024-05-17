В телекомунікаційній компанії звернулися до всіх своїх абонентів, зокрема, торкнувшись теми компенсацій.

В «Київстар» оприлюднили нову інформацію щодо прибутків компанії, інвестицій, розвитку тощо, пише Politeka.net.

Таким чином стало відомо, що дохід «Київстар» вперше за всю історію компанії впав на 14%.

Зазначається, що загальний дохід мобільного оператора «Київстар» у I кварталі 2024 року зменшився на 14,1% – до 7,1 млрд грн – у порівнянні з I кварталом 2023 року.

В «Київстар» пов’язують це із кібератакою на мережу у грудні 2023 року.

«Компанія на знак подяки абонентам за їх лояльність скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв`язку одну місячну плату за тариф. Основна сума компенсацій за програмою лояльності була виділена у 1 кв 2024 року», - повідомили в «Київстар».

Також повідомляється, що капітальні витрати на розвиток мережі зросли на 37,4% проти I кварталу 2023 року, досягнувши 1,07 млрд грн.

Крім того, стало відомо, що загалом кількість абонентів мобільного зв'язку зменшилася на 1,9%.

Це, як підкреслюють у «Київстар», пов'язано з міграцією населення та тимчасовою окупацією деяких населених пунктів. Проте попит на послуги 4G продовжує зростати. Так, кількість абонентів, які користуються високошвидкісною мобільною передачею даних, зросла на 8,9% проти I кварталу 2023 року.

Також у «Київстар» заявили, що у першому кварталі 2024-го року компанія збільшила на понад 37% інвестиції в економіку України.

І ця інформація схвилювала деяких абонентів. Мовляв, «варто очікувати ще одне підвищення вартості тарифів передплати та контракту!».

У «Київстар» відповіли на хвилювання, запевнивши, що інформаці про зміни вартості тарифів на даний момент немає.

«Якщо відбудуться зміни, про це попередньо проінформують», - запевнили у «Київстар» абонентів.

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